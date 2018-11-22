شكرا لقرائتكم حلت بداية العاصفة وكراني يكشف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد خبير الأرصاد الجوية والطقس أن بداية عاصفة حلت على المملكة، بحزام سحابي على طول أجواء الشمال ممتدًا على الغربية والوسطى والشرقية كلما اتجهنا شمالًا.

وأوضح كراني أن هذا يأتي مع فرصة لبداية هطول أمطار رعدية متوسطة تميل للغزارة مع برد ورياح هابطة، مشيرًا إلى أن السيل وارد وانعدام الرؤية وارد.

ولفت خبير الأرصاد إلى أن الطقس سيكون غائمًا على جنوب المدينة المنورة وجنوبًا حتى جازان مرورًا بمنطقة مكة المكرمة مع خلايا ممطرة.

وفي سياق متصل، أقرت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، تسمية الحالة المطرية القادمة والمميزة باسم “رغد” والتي من المتوقع أن تبدأ اليوم الخميس حتى الأحد المقبل.

وكانت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة أعلنت عن نهاية حالة غدق المطرية والتي بدأت من يوم 25 أكتوبر الماضي واستمرت حتى 20 نوفمبر، واستغرقت 27 يوماً من الأمطار التي عمت معظم السعودية.

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