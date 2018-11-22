شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة أبها»: 1.78 مليون ريال دعماً لـ35 مشروعاً لأصحاب الدخل المنخفض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

دعمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، 35 مستفيداً ومستفيدة من أصحاب الدخل المنخفض والعاطلين بمنطقة عسير، بمبلغ 1.785.000 ريال، ضمن الاتفاقية الموقعة مع البنك على تمويل المشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة.

وأفاد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي، بأن هذا الدعم يأتي في إطار الأهداف الإستراتيجية لمجلس إدارة الغرفة، وسعيه الدائم والدءوب لتحقيق أهداف مفهوم التنمية الاقتصادية والاستثمارية الوطنية لخدمة المجتمع المحلي، المتسق مع رؤية المملكة 2030، حيث يسهم المجلس بأدوار فعالة في العديد من الأعمال التي تسعى لرفعة المجتمع اقتصادياً واستثمارياً واجتماعياً في شتى المجالات الرامية لخدمة مجتمع الأعمال بمنطقة عسير.