شكرا لقرائتكم خبر عن أمير «الشمالية» يشكر خادم الحرمين لتدشينه المشاريع التنموية وإطلاق سراح السجناء المعسرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

رفع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه وباسم أهالي المنطقة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تشريفه للمنطقة بالزيارة الكريمة وحرصه على الالتقاء بأبنائه المواطنين والمواطنات، وتدشينه ووضع حجر الأساس لمشاريع تنموية في المنطقة.

كما أعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما وجه به من إطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة الحدود الشمالية في القضايا الحقوقية ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وأمره بمنح الطلاب إجازة مدرسية خلال وجوده بالمنطقة، مؤكداً أن لذلك دلالة واضحة على أن ولاة أمرنا يستشعرون ما يحتاجه كل مواطن على هذه الأرض الطيبة.

وقال الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في تصريح بهذه المناسبة: «إن هذه اللفتة الكريمة كان لها أثر طيب ليس على المعسرين من السجناء فحسب، بل على أسرهم كافة، الذين سعدوا بهذا التوجيه الأبوي الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين».

وسأل الله في ختام تصريحه أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناتهما.