شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توقع اتفاقية لتطوير مراكز غسيل الكلى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) وقعت وزارة الصحة إتفاقية تعاونية مع إحدى الشركات الطبية للعمل في مشاريع تهدف لتطوير خدمات مراكز الغسيل الكلوي. وقعت وزارة الصحة إتفاقية تعاونية مع إحدى الشركات الطبية للعمل في مشاريع تهدف لتطوير خدمات مراكز الغسيل الكلوي. وبموجب الاتفاقية ستقوم الشركة بتنفيذ المشروع في عدد من مراكز غسيل الكلى بمنطقة الرياض. ويهدف المشروع إلى تقييم شامل للحالة الإنشائية للوحدات ورفع مستوى الأداء الفني للكادر الطبي مع تحسين مؤشرات الأداء والجودة وكذلك تحسين تجربة المريض ورفع مستوى رضى المرضى، وليكون نواة تحسين للارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمرضي الغسيل الكلوي على نطاق أوسع مستقبلا.



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