شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يبحث الشؤون الإنسانية والإغاثية والصحية مع الصليب الأحمر في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم (الخميس)، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر يحيى عليبي. التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم (الخميس)، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر يحيى عليبي. وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية والبرامج الصحية المشتركة بين الجانبين في العديد من الدول خاصة في اليمن. وأعرب عليبي في تصريح صحفي عن سروره بزيارة المركز ولقاء الدكتور الربيعة، وقال: «عملنا مع المركز منذ عام ولدينا شراكة رائعة في المجال الصحي والعمليات الجراحية ونسعى إلى تطوير هذه الشراكة».



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