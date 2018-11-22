- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع قرعة دوري أبطال آسيا: "الهلال" و"الأهلي" في مجموعتين ناريتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا لكرة القدم التي سُحبت اليوم بمشاركة أربعة فرق سعودية عن مجموعة صعبة لفريقي الهلال والأهلي ومتوسطة للاتحاد، فيما سيشارك "النصر" في الملحق.
وجاءت قرعة غرب القارة على النحو التالي:
المجموعة الأولى: الوصل الإماراتي، الزوراء العراقي، الفائز من مباراة الملحق (الغرافة القطري، ذوب آهن الإيراني، الوحدات الأردني)، الفائز من مباراة الملحق (أجمك الأوزبكي، النصر السعودي، استقلال دوشنبه الطاجاكستاني).
المجموعة الثانية: الاتحاد السعودي، الوحدة الإماراتي، لوكوموتيف الأوزبكي، الفائز من مباراة الملحق (الريان القطري، سيباهان الإيراني، مينير فيا الهندي).
المجموعة الثالثة: الهلال السعودي، الدحيل القطري، العين الإماراتي، الاستقلال الإيراني.
المجموعة الرابعة: الأهلي السعودي، بيروزي الإيراني، السد القطري، الفائز من مباراة الملحق (النصر الإماراتي، باختاكور الأوزبكي، القوة الجوية العراقي).
قرعة دوري أبطال آسيا: "الهلال" و"الأهلي" في مجموعتين ناريتينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-22
أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا لكرة القدم التي سُحبت اليوم بمشاركة أربعة فرق سعودية عن مجموعة صعبة لفريقي الهلال والأهلي ومتوسطة للاتحاد، فيما سيشارك "النصر" في الملحق.
وجاءت قرعة غرب القارة على النحو التالي:
المجموعة الأولى: الوصل الإماراتي، الزوراء العراقي، الفائز من مباراة الملحق (الغرافة القطري، ذوب آهن الإيراني، الوحدات الأردني)، الفائز من مباراة الملحق (أجمك الأوزبكي، النصر السعودي، استقلال دوشنبه الطاجاكستاني).
المجموعة الثانية: الاتحاد السعودي، الوحدة الإماراتي، لوكوموتيف الأوزبكي، الفائز من مباراة الملحق (الريان القطري، سيباهان الإيراني، مينير فيا الهندي).
المجموعة الثالثة: الهلال السعودي، الدحيل القطري، العين الإماراتي، الاستقلال الإيراني.
المجموعة الرابعة: الأهلي السعودي، بيروزي الإيراني، السد القطري، الفائز من مباراة الملحق (النصر الإماراتي، باختاكور الأوزبكي، القوة الجوية العراقي).
22 نوفمبر 2018 - 14 ربيع الأول 1440
12:16 PM
متوسطة لـ"الاتحاد".. و"النصر" يخوض الملحق
أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا لكرة القدم التي سُحبت اليوم بمشاركة أربعة فرق سعودية عن مجموعة صعبة لفريقي الهلال والأهلي ومتوسطة للاتحاد، فيما سيشارك "النصر" في الملحق.
وجاءت قرعة غرب القارة على النحو التالي:
المجموعة الأولى: الوصل الإماراتي، الزوراء العراقي، الفائز من مباراة الملحق (الغرافة القطري، ذوب آهن الإيراني، الوحدات الأردني)، الفائز من مباراة الملحق (أجمك الأوزبكي، النصر السعودي، استقلال دوشنبه الطاجاكستاني).
المجموعة الثانية: الاتحاد السعودي، الوحدة الإماراتي، لوكوموتيف الأوزبكي، الفائز من مباراة الملحق (الريان القطري، سيباهان الإيراني، مينير فيا الهندي).
المجموعة الثالثة: الهلال السعودي، الدحيل القطري، العين الإماراتي، الاستقلال الإيراني.
المجموعة الرابعة: الأهلي السعودي، بيروزي الإيراني، السد القطري، الفائز من مباراة الملحق (النصر الإماراتي، باختاكور الأوزبكي، القوة الجوية العراقي).
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، قرعة دوري أبطال آسيا: "الهلال" و"الأهلي" في مجموعتين ناريتين ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دوري أبطال آسيا: "الهلال" و"الأهلي" في مجموعتين ناريتين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .