قرعة دوري أبطال آسيا: "الهلال" و"الأهلي" في مجموعتين ناريتين

محمد بن مسعود - الدمام - متوسطة لـ"الاتحاد".. و"النصر" يخوض الملحق

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا لكرة القدم التي سُحبت اليوم بمشاركة أربعة فرق سعودية عن مجموعة صعبة لفريقي الهلال والأهلي ومتوسطة للاتحاد، فيما سيشارك "النصر" في الملحق.

وجاءت قرعة غرب القارة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الوصل الإماراتي، الزوراء العراقي، الفائز من مباراة الملحق (الغرافة القطري، ذوب آهن الإيراني، الوحدات الأردني)، الفائز من مباراة الملحق (أجمك الأوزبكي، النصر السعودي، استقلال دوشنبه الطاجاكستاني).

المجموعة الثانية: الاتحاد السعودي، الوحدة الإماراتي، لوكوموتيف الأوزبكي، الفائز من مباراة الملحق (الريان القطري، سيباهان الإيراني، مينير فيا الهندي).

المجموعة الثالثة: الهلال السعودي، الدحيل القطري، العين الإماراتي، الاستقلال الإيراني.

المجموعة الرابعة: الأهلي السعودي، بيروزي الإيراني، السد القطري، الفائز من مباراة الملحق (النصر الإماراتي، باختاكور الأوزبكي، القوة الجوية العراقي).