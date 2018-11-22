جراحة عاجلة تُنهي معاناة معلمة مع "كيس الـ4 سنوات" بجدة.. وهذه رسالتها

محمد بن مسعود - الدمام - أجريت في مجمع الملك عبدالله بعد رفض علاجها من قِبَل أطباء ومستشفيات عدة

نجح فريق جراحة الفم والوجه والفكين بقسم أسنان مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في إنهاء معاناة معلمة سعودية في العقد الرابع من عمرها من كيس نكافي.

وفي التفاصيل، استمرت معاناة المريضة 4 أعوام بعد أن رفض علاجها من قِبَل عدة أطباء ومستشفيات؛ وذلك بسبب وجود كيس نكافي بين تفرعات عصب الوجه، وخوفاً من حدوث مضاعفات بعد إجراء العملية للمريضة والتي قد تؤدي إلى شلل دائم بعصب الوجه؛ مما أدى إلى بقاء الكيس وزيادة حجمه حتى أصبح ملحوظاً؛ مما جعل المريضة في انعزال اجتماعي وصعوبة في أداء عملها التعليمي.

وأوضح الفريق الطبي، أن المريضة حُوّلت من قسم الجراحة العامة بالمجمع، وعلى الفور أجريت لها كامل الفحوصات الطبية اللازمة؛ حيث بيّنت نتائج الفحوص، وجود كيس نكافي أثّر على شكل الوجه من الناحية اليمنى، ودخل في تفرعات عصب الوجه.. وبعد دراسة الحالة جيداً تَقَرّر إجراء هذه العملية الدقيقة لإزالة الكيس النكافي، والتي تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، بدون أي مضاعفات تُذكر، وهي تتمتع بصحة جيدة.

ونوّه الفريق الطبي، لجميع أفراد المجتمع؛ بعدم إهمال أي تغيرات تحدث في الوجه أو الفم، وعدم تركها للتفاقم، وضرورة استشارة طبيب من ذوي الاختصاص بصفة عاجلة؛ حفاظاً على صحتكم وسلامتكم.

وفي السياق نفسه، عبّرت المعلمة عن سعادتها بنتائج العملية؛ مقدمة شكرها وتقديرها للإدارة التنفيذية بمجمع الملك عبدالله الطبي، ممثلاً في مديرها التنفيذي الدكتور حاتم العمري، وللخدمات الطبية والتمريضية وللفريق الطبي بشكل خاص وعلى جميع ما لمسته من خدمات خلال فترة بقائها في المجمع؛ متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح.

كما عبّر المدير التنفيذي لمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور حاتم العمري، عن شكره وتقديره للفريق الطبي المعالج على هذا النجاح في إنهاء معاناتها؛ طالباً من جميع الكوادر الطبية والفنية والتمريضية، الاستمرار في تحقيق الإنجازات والنجاحات الطبية؛ للوصول بهذا الصرح الطبي لأعلى المستويات.