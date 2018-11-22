مجمع الملك فهد يوزع أكثر من مليوني نسخة من مختلف إصداراته

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وزّع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر صفر الماضي 1440هـ، ما مجموعه (2.060.612) نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.
وأوضح تقرير صادر عن المجمع أن توزيعاته خلال الشهر الماضي بلغت (1.790.995) نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و(245.768) نسخة من الأجزاء، و(23.444) نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و(405) نسخ من الكتب الدينية.
وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزّعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر صفر الماضي 1440هـ، وصل إلى (313.943.291) نسخة من مختلف الإصدارات.
مجمع الملك فهد يوزع أكثر من مليوني نسخة من مختلف إصداراتهوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-22
وزّع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر صفر الماضي 1440هـ، ما مجموعه (2.060.612) نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.
وأوضح تقرير صادر عن المجمع أن توزيعاته خلال الشهر الماضي بلغت (1.790.995) نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و(245.768) نسخة من الأجزاء، و(23.444) نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و(405) نسخ من الكتب الدينية.
وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزّعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر صفر الماضي 1440هـ، وصل إلى (313.943.291) نسخة من مختلف الإصدارات.
22 نوفمبر 2018 - 14 ربيع الأول 1440
11:16 AM
بمختلف الأحجام والترجمات والكتب الدينية لمجموعة من الجهات الحكومية
وزّع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر صفر الماضي 1440هـ، ما مجموعه (2.060.612) نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.
وأوضح تقرير صادر عن المجمع أن توزيعاته خلال الشهر الماضي بلغت (1.790.995) نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و(245.768) نسخة من الأجزاء، و(23.444) نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و(405) نسخ من الكتب الدينية.
وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزّعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر صفر الماضي 1440هـ، وصل إلى (313.943.291) نسخة من مختلف الإصدارات.
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المصدر : الخليج 365
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