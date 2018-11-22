"التجارة" تغلق منشآت بنجران وتستدعي أصحابها.. ومواطنون يطالبون بـ"المفاجئة"

محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت مخالفات عدة في إطار جولاتها المكثفة على المحال والمدعومة بالفرق الرقابية

قام مكتب وزارة التجارة والاستثمار بمحافظة حبونا التابع لمنطقة نجران مدعوماً بفرق رقابية خلال هذه الفترة، بجولات مكثفة على جميع المحالّ التجارية بالمحافظات الشمالية؛ حيث تم ضبط العديد من المخالفات وإغلاق بعض المنشآت واستدعاء أصحابها لإكمال اللازم.

وطالب بعض المواطنين باستمرار مثل تلك الجولات خلال الفترات القادمة؛ لما لها من أثر وانطباع لدى جميع المستهلكين، وذلك في إطار قيام الوزارة بدورها وحفظ حقوقهم ومحاربة الغش بجميع أنواعه، كما طالبوا بالمزيد من الزيارات المفاجئة لجميع المحافظات الشمالية التي هي بحاجة لمثل تلك الجولات.