السوق المالية تعلن عن اعتماد تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية

محمد بن مسعود - الدمام - تهدف إلى التمكين الإلكتروني لعملية فتحها بما يتسق مع المتطلبات النظامية

أعلنت هيئة السوق المالية، اعتماد تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية لتكون نافذة.

وتفصيلاً، انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي 2020، وتماشياً مع رؤيـة المملكـة العربية السـعودية 2030، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2/ 6/ 1424هـ؛ أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن اعتماد تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة لتكون نافذة؛ اعتباراً من تاريخ نشرها؛ وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع التعليمات على موقعها الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.

ويهدف تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية، إلى التمكين الإلكتروني لعملية فتح الحسابات الاستثمارية، وتيسير إجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية؛ بما يتسق مع المتطلبات النظامية والرقابية والإشرافية ذات الصلة، مع المحافظة على الحماية اللازمة للمستثمرين.

كما تَضَمّن القرار إلغاء قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة؛ وذلك بعد مراجعتها في ضوء صدور نظام مكافحة غسل الأموال بموجب بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 5/ 2/ 1439هـ ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12/ 2/ 1439هـ.

وتعمل الهيئة على إعداد دليل استرشادي لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛ ليستعين به الأشخاص المرخص لهم من قِبَل الهيئة في الالتزام بتطبيق أحكامها.