دمج طلاب الأول والثاني الابتدائي بفصول المبكرة "بنات" بمكة.. وهنا شرط يخص الآباء

محمد بن مسعود - الدمام - مدارس عدة تستعد في ظل الخطة الاستراتيجية التي أعلنها الوزير "العيسى" في وقت سابق

يستعد عدد من المدارس الابتدائية بمكة المكرمة، لتطبيق مقترح دمج الصف الأول والثاني -بنين- مع فصول الطفولة المبكرة في مدارس البنات.

يأتي ذلك في ظل الخطة الاستراتيجية التي تنتظر التطبيق، والتي أعلن عنها وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في وقت سابق؛ لسد الفجوة في التعليم العام بين "رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية"؛ وذلك لجعلها مرحلة واحدة من خمس سنوات، يتولى الإشراف عليها والتعليم فيها العنصر النسائي.

وحددت إدارة التعليم بمكة المكرمة، ثلاث مدارس للبنين وثلاث مدارس للبنات تابعة لمكتب التعليم بشمال مكة؛ لدمج 30 طالباً مع طالبات ابتدائية في مكتب الشرق؛ بشرط موافقة أولياء الأمور الراغبين في دمج أبنائهم بمدارس البنات.

واطلعت "الخليج 365" على استبانات وزعتها الإدارة التعليمية بمكة المكرمة، مؤخراً، على عدد من أولياء الأمور؛ للتأكيد على موافقتهم بشأن المقترح قبل أن يأخذ حيز التنفيذ.