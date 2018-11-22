محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، قراراً بتعيين العميد مهندس أحمد بن محمد الشهراني مديراً للدفاع المدني بمنطقة تبوك، بناءً على موافقة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، حفظه الله.

ويُعد العميد "الشهراني" من القيادات ذات الكفاءة العالية والخبرة الميدانية الواسعة على مدار ثلاثين عاماً؛ حيث عَمِل في عدة مناصب قيادية؛ ومنها: مديراً للإدارة العامة للسلامة، ثم مديراً للإدارة العامة للعمليات بمنطقة عسير، بعد ذلك انتقل لمديرية منطقة تبوك التي عَمِل بها مساعداً لمدير الدفاع المدني بالمنطقة، حتى صدور قرار بتعيينه مديراً للدفاع المدني بمنطقة تبوك.

ورفع العميد الشهراني شكره وتقديره لوزير الداخلية، ثم إلى مدير عام الدفاع المدني؛ على هذه الثقة التي أولوه إياها لخدمة المنطقة من خلال هذا الجهاز العريق.

وقال: "إن هذه الثقة من قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- هي مهمة كبيرة سنتعاون عليها أنا وزملائي في مديرية منطقة تبوك؛ لخدمة ديني ثم مليكي ووطني؛ راجياً من المولى -عز وجل- أن أكون عند حسن ظن الجميع، وأن يوفقني الله سبحانه وتعالى لحمل هذه الأمانة وأداء الرسالة على الوجه الذي يرضاه عني بما يحقق تطلعات القيادة".