عام/ اهتمامات الصحف الأردنية
عمّان 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس
أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، زيارة العاهل الأردني عبدالله الثاني، للجامعة الهاشمية، واطلاعه على عدد من المشاريع الريادية والإنجازات في الجامعة.
واهتمت صحف الخميس بإدانه الحكومة الأردنية، لمصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تعديل ما يُسمى بقانون الحدائق الوطنية في إسرائيل.
وتابعت هدم بلدية القدس الاحتلالية 19 متجرًا فلسطينيا في مخيم شعفاط في القدس المحتلة.
ونشرت صحف الأردن إعلان وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، أن الجيش الأميركي سيقوم بنشر مراكز مراقبة على الحدود الشمالية لسوريا، من أجل منع اشتباكات بين قوات سورية الديمقراطية والقوات التركية.
// انتهى //
12:02ت م
0068
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم/ اهتمامات الصحف الأردنية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .