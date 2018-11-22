السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم ورشة عمل لبحث الفرص الاستثمارية المشتركة

عام / الشؤون الإسلامية تنظم ورشة عمل لبحث الفرص الاستثمارية المشتركة
الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس
نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ــ ممثلة بمكتب تحقيق الرؤية ــ مؤخراً، مع الهيئة العامة للأوقاف، ورشة عمل لبحث الفرص الاستثمارية المشتركة وإطلاق المنتجات الجاهزة منها، وذلك بمقر الوزارة بالرياض.
وأفاد المدير العام لمكتب تحقيق الرؤية بالوزارة الدكتور صالح بن أحمد الزهراني،أن الوزارة تنهي الترتيبات للمرحلة الأولى في الدراسات الاستثمارية، وذلك بالشراكة مع عدة جهات حكومية داعمة .
وبين أن الورشة التي نظمت مؤخراً هدفت للخروج بحلول مبتكرة لدعم المساجد وزيادة الإيرادات غير الحكومية؛ لتحقيق أهداف الوزارة ومستهدفات رؤية 2030 .
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