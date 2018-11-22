بغداد 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس
أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم المباحثات الماراثونية التي يجريها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع ممثلي الكتل السياسية العراقية لاستكمال التشكيلة الوزارية التي مازالت 8 مقاعد وزارية فيها, "بينها الدفاع والداخلية" شاغرة.
وتناولت صحف اليوم التوقعات بشأن تقدم رئيس الوزراء عبد المهدي إلى البرلمان الأسبوع المقبل بأسماء مابين 6 – 4 مرشحين لكل وزارة من الوزارات الشاغرة للتصويت عليها ومنحها الثقة، منوهة بالآراء الداعية إلى إبعاد المقاعد الوزارية الشاغرة, بشكل خاص الداخلية والدفاع , عن الصراعات والخلافات السياسية.
واهتمت صحف الخميس بالزيارة التي بدأها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني لبغداد أمس الأربعاء،مبرزة جدول أعمال الزيارة والمباحثات التي سيجريها مع القيادات التنفيذية والتشريعية والسياسية,لافتة إلى أهمية الزيارة في رسم السياسات العامة للحكومة الجديدة التي يرأسها عادل عبد المهدي, وتحديد ملامح العلاقة المستقبلية بين بغداد وأربيل بخاصة مايتعلق بملفات الموازنة والنفط والبيشمركة .
وتطرقت صحف الخميس إلى قرار مجلس النواب العراقي أمس بإيقاف العمل بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء السابق خلال فترة تصريف الأعمال.
// انتهى //
11:51ت م
0063
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / اهتمامات الصحف العراقية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .