السعودية اليوم / اهتمامات الصحف العراقية

بغداد 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم المباحثات الماراثونية التي يجريها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع ممثلي الكتل السياسية العراقية لاستكمال التشكيلة الوزارية التي مازالت 8 مقاعد وزارية فيها, "بينها الدفاع والداخلية" شاغرة.وتناولت صحف اليوم التوقعات بشأن تقدم رئيس الوزراء عبد المهدي إلى البرلمان الأسبوع المقبل بأسماء مابين 6 – 4 مرشحين لكل وزارة من الوزارات الشاغرة للتصويت عليها ومنحها الثقة، منوهة بالآراء الداعية إلى إبعاد المقاعد الوزارية الشاغرة, بشكل خاص الداخلية والدفاع , عن الصراعات والخلافات السياسية.واهتمت صحف الخميس بالزيارة التي بدأها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني لبغداد أمس الأربعاء،مبرزة جدول أعمال الزيارة والمباحثات التي سيجريها مع القيادات التنفيذية والتشريعية والسياسية,لافتة إلى أهمية الزيارة في رسم السياسات العامة للحكومة الجديدة التي يرأسها عادل عبد المهدي, وتحديد ملامح العلاقة المستقبلية بين بغداد وأربيل بخاصة مايتعلق بملفات الموازنة والنفط والبيشمركة .وتطرقت صحف الخميس إلى قرار مجلس النواب العراقي أمس بإيقاف العمل بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء السابق خلال فترة تصريف الأعمال.// انتهى //11:51ت م0063