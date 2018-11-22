السعودية اليوم / مسؤولو الجمعيات الخيرية بالحدود الشمالية يرحبون بزيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة



عرعر 14 ربيع الأول1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

عبر عدد من مسؤولي الجمعيات الخيرية بالحدود الشمالية عن سعادتهم بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

ورفع المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية في شعبة نصاب, ذعار دخيل الطوالة، أسمى آيات الترحيب بمقدم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمنطقة الحدود الشمالية، مؤكدًا أن السعادة غامرة بهذه الزيارة المباركة لما لها من دلالة واضحة على اهتمامات حكومتنا الرشيدة بكل ما يلمس مصلحة المواطن ويلبي احتياجاته من خلال تفقد أحوال المواطنين عن قرب.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة جمعية ملاذ للتنمية الأسرية برفحاء مياح بن عقيل المخيدش، أن المنطقة تستبشر خيرًا بزيارة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، حيث تأتي هذه الزيارة من باب إيمان القيادة بالتنمية الشاملة لجميع مناطق المملكة ، وتزف معها بشارات الخير والنماء والتطور للمنطقة ومواطنيها، لافتًا إلى أن ما تشهده المملكة من نهضة ورقي بدعم ومتابعة وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين عهده -حفظهما الله-، دليل على أن المملكة تشهد قفزات واثقة وجريئة في كل الميادين العمرانية والعلمية والصناعية والاقتصادية.

كما أكد رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بطريف طلال لهيلم العنزي، أن أهالي منطقة الحدود الشمالية يحتفون بقدوم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمنطقة، معبرين عن فرحتهم واعتزازهم بالزيارة الكريمة التي تجسد عمق التلاحم الوطني بين القائد وشعبه.

فيما قالت رئيسة اللجنة النسائية في النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة، ‏منوة بنت هدمول العنزي: في هذا اليوم المشهود نعانق - في منطقة الحدود الشمالية- المجد والعلياء ونشعر بالفخر والاعتزاز بهذه الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الذي ملك القلوب حبًا واحترامًا، فحللت يا سيدي أهلًا ونزلت سهلًا على أرضك وبين أهلك.

وأضافت قائلة:‏ بهذه الزيارة التي تحمل بين طياتها التلاحم بين الراعي والرعية، حيث جسدت اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - بكل ما يخدم المواطن ويحقق الخير والنماء والرخاء والرفاهية وفق رؤية ثاقبة وخطط مدروسة امتازت بالشمولية والتكامل في جميع الجوانب، لترسم الرؤية لملامح مجتمع أكثر تطورًا وازدهارًا حتى أصبحنا في الشمال نتطلع لمستقبل أبنائنا الواعد (بوعد الشمال) تلك الإشراقة الاقتصادية والنقلة النوعية لحقبة جديدة واعدة -بإذن الله- في الحدود الشمالية.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية بروضة هباس، سعد بن محمد الشمري، أن الجميع يستبشر بمقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمنطقة، لما لهذه الزيارة من الأثر البالغ في نفوس الجميع.

//انتهى//

11:51ت م

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عرعر 14 ربيع الأول1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسعبر عدد من مسؤولي الجمعيات الخيرية بالحدود الشمالية عن سعادتهم بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - للمنطقة.ورفع المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية في شعبة نصاب, ذعار دخيل الطوالة، أسمى آيات الترحيب بمقدم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمنطقة الحدود الشمالية، مؤكدًا أن السعادة غامرة بهذه الزيارة المباركة لما لها من دلالة واضحة على اهتمامات حكومتنا الرشيدة بكل ما يلمس مصلحة المواطن ويلبي احتياجاته من خلال تفقد أحوال المواطنين عن قرب.بدوره قال رئيس مجلس إدارة جمعية ملاذ للتنمية الأسرية برفحاء مياح بن عقيل المخيدش، أن المنطقة تستبشر خيرًا بزيارة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، حيث تأتي هذه الزيارة من باب إيمان القيادة بالتنمية الشاملة لجميع مناطق المملكة ، وتزف معها بشارات الخير والنماء والتطور للمنطقة ومواطنيها، لافتًا إلى أن ما تشهده المملكة من نهضة ورقي بدعم ومتابعة وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين عهده -حفظهما الله-، دليل على أن المملكة تشهد قفزات واثقة وجريئة في كل الميادين العمرانية والعلمية والصناعية والاقتصادية.كما أكد رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بطريف طلال لهيلم العنزي، أن أهالي منطقة الحدود الشمالية يحتفون بقدوم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمنطقة، معبرين عن فرحتهم واعتزازهم بالزيارة الكريمة التي تجسد عمق التلاحم الوطني بين القائد وشعبه.فيما قالت رئيسة اللجنة النسائية في النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة، ‏منوة بنت هدمول العنزي: في هذا اليوم المشهود نعانق - في منطقة الحدود الشمالية- المجد والعلياء ونشعر بالفخر والاعتزاز بهذه الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الذي ملك القلوب حبًا واحترامًا، فحللت يا سيدي أهلًا ونزلت سهلًا على أرضك وبين أهلك.وأضافت قائلة:‏ بهذه الزيارة التي تحمل بين طياتها التلاحم بين الراعي والرعية، حيث جسدت اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - بكل ما يخدم المواطن ويحقق الخير والنماء والرخاء والرفاهية وفق رؤية ثاقبة وخطط مدروسة امتازت بالشمولية والتكامل في جميع الجوانب، لترسم الرؤية لملامح مجتمع أكثر تطورًا وازدهارًا حتى أصبحنا في الشمال نتطلع لمستقبل أبنائنا الواعد (بوعد الشمال) تلك الإشراقة الاقتصادية والنقلة النوعية لحقبة جديدة واعدة -بإذن الله- في الحدود الشمالية.وأكد المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية بروضة هباس، سعد بن محمد الشمري، أن الجميع يستبشر بمقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمنطقة، لما لهذه الزيارة من الأثر البالغ في نفوس الجميع.//انتهى//11:51ت م0062

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