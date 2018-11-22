السعودية اليوم / جامعة بيشة تستضيف الدكتور سعد الشثري الثلاثاء القادم

أبها 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واستستضيف جامعة بيشة الثلاثاء القادم, معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ضمن برنامج زيارة عالم الذي أطلقته الجامعة بالتعاون مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.وسيلقي الدكتور الشثري محاضرة تناقش العديد من الموضوعات التي تمس الواقع والقضايا المعاصرة لدى المجتمع خاصة فئة الشباب، ومنها مكانة العلماء في الأمة، ومصادر التلقي في حياة الشاب، وكيفية انتقاء المصادر بما يتوافق مع الشرع والمنهج الصحيح، وأهمية تلقي العلم الشرعي والمنهج من منابعه الأصيلة .// انتهى //11:51ت م0061