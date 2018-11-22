السعودية اليوم / تعليم الشرقية ينظم دورات تدريبية تزامناً مع انطلاق الدورة العاشرة لجائزة التميز

الدمام 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في مركز التميز، حزمة من الدورات التدريبية التي استهدفت فئات الجائزة والمتمثلة في الخدمات التعليمية المتميزة، والمشرف التربوي المتميز، والطالب المتميز، والمبادرات والتجارب المتميزة،و المعلم المتميز،و رائد التعليم المتميز، والتميز المدرسي،والموظف الإداري المتميز .ودعا مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، القيادات التعليمية إلى حث منسوبيهم للمشاركة بجائزة التعليم للتميز وتهيئة عوامل النجاح للجائزة في الميدان التعليمي، وتكريم المتميزين .وأشارت مديرة مركز التميز بتعليم المنطقة الشرقية فاطمة رويس أن من أهداف جائزة التعليم للتميز هو استدامة التميز المؤسسي بين أوساط الفئات المستهدفة بالجائزة، فضلاً عن نشر ثقافته واستدامته ورعاية المتميزين .// انتهى //11:50ت م0060