السعودية اليوم / وزير الصحة يرعى المؤتمر الطبي الأول للعلاج بجهاز الإيكمو

الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسيرعى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة المؤتمر الطبي الأول الذي ينظمه مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالرياض يومي الرابع والخامس من ديسمبر المقبل لمناقشة المستجدات في العلاج بجهاز الإيكمو لحالات الفشل الرئوي الحاد، بمشاركة عدد من المتخصصين محلياً ودوليا من فرنسا وإيطاليا والهند، بهدف تبادل الخبرات وإثراء الوسط الصحي تحت "مسمى الإيكمو السعودي " SAUDI ECMO ".وبين المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور أحمد الزبيدي، أن المستشفى ظل منذ تأسيسه يقوم بشكل متنام بتقديم الرعاية الصحية المتقدمة في مختلف الاختصاصات الطبية بالاعتماد على طاقم طبي متكامل ومؤهل علمياً وعملياً، لافتاً إلى أن قسم العناية الحرجة بالمستشفى حقق قفزة نوعية خلال السنوات الخمس الماضية ، بعد أن تم اعتماده كمركز لاستقبال المرضى المصابين بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "كورونا" MERSCoV.وأشار الدكتور الزبيدي إلأى أن قسم العناية الحرجة الذي يمثل العمود الفقري لأي مؤسسة صحية، يقوم بتقديم كل الخيارات العلاجية المتاحة بما يتوافق وأفضل المعايير العالمية للتعامل مع الفشل التنفسي الشديد المرافق لمعظم المرضى المقبولين في قسم العناية، وكان آخر هذه الخيارات وأكثرها تعقيداً جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم والمعروف بالإيكمو ECMO.من جانبه، أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الطبي الأول الدكتور عايض عسيري،أن المستشفى اعتمد على جهاز الإيكمو في نسبة جيدة من حالات الفشل التنفسي الشديد الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، وقد أسهم بشكل فعّال في المساعدة على شفاء العديد من تلك الحالات، مبيناً أن المستشفى تعامل مع أكثر من 46 حالة خلال العامين الماضيين بنتائج شفاء وصلت إلى 70 % .ولفت إلى أن الفريق الطبي في قسم العناية الحرجة وبدعم كبير من إدارة المستشفى يعمل على تطوير هذه الخدمة بشكل مستمر والتوسع في استخدامها في حالات الفشل التنفسي الشديد الناجم عن إصابات مرضية أخرى غير فيروس كورونا، وذلك بناءً على التوصيات العالمية.وأفاد أن جهاز الإيكمو يستخدم في حالات الإصابة بفيروس انفلونزا الخنازير، والكدمات الرئوية الشديدة الناتجة عن الحوادث المرورية أو الرضوض بشكل عام، بالإضافة إلى استنشاق الدخان المصاحب لحالات الحروق الشديدة حسب ما توصلت إليه نتائج آخر الأبحاث الطبية، مبيناً أن العديد من هذه الحالات تم نقلها من مستشفيات داخل وخارج الرياض من معظم مناطق المملكة شملت (القصيم، حائل، الجوف، جيزان، نجران, الطائف وبيشة ).وعن المؤتمر الطبي الأول الذي ينظمه المستشفى بمقره، أكد رئيس اللجنة المنظمة أنه يأتي تلبية للحاجة المستمرة للتعليم والبحث العلمي المستمر بهدف مناقشة المستجدات في العلاج بجهاز الإيكمو لحالات الفشل الرئوي الحاد بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص عالمياً ومحلياً، لتبادل الخبرات وإثراء الوسط الصحي .// انتهى //11:48ت م0059