شكرا لقرائتكم السوق المالية تسمح بفتح الحسابات الاستثمارية إلكترونياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة لتكون نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها.

وأوضحت هيئة السوق المالية، أن التعديلات بتعليمات الحسابات الاستثمارية يهدف إلى التمكين الإلكتروني لعملية فتح الحسابات الاستثمارية، وتيسير إجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية بما يتسق مع المتطلبات النظامية والرقابية والإشرافية ذات الصلة، مع المحافظة على الحماية اللازمة للمستثمرين، بحسب “العربية”.

وتضمن القرار إلغاء قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة.

وأشارت هيئة السوق إلى أنها تعمل على إعداد دليل استرشادي لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ليستعين به الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة في الالتزام بتطبيق أحكامها.

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