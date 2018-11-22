شكرا لقرائتكم مدني مكة المكرمة: ابتعدوا عن الأماكن المفتوحة والأشجار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة وورود توقعات للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمن هطول أمطار رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي لجريان الأودية وذلك خلال اليوم الخميس.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

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