شكرا لقرائتكم 300 فرصة عمل جديدة في قطاع الإيواء السياحي بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل”، ملتقى توطين مهن قطاع الإيواء السياحي بالمنطقة الشرقية، والذي انطلق أمس الثلاثاء، بحضور مندوبين يمثلون أكثر من 25 منشأة سياحية، وذلك بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك) في محافظة الخبر.

وأكد ناصر بن عبدالعزيز النشمي، المدير العام للمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل”، أن مشاركة وتواجد ممثلين عن أكثر من 25 منشأة مرتبطة بقطاع الإيواء السياحي في المنطقة الشرقية، سيسهم في ضخ أكثر من 300 فرصة عمل جديدة بعد إجراء مقابلات التوظيف مباشرة بين المستفيد وصاحب العمل، وذلك خلال أعمال الملتقى التي ستستمر لمدة يومين.

ودعا المدير العام للمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل” الشباب السعودي من حملة الشهادة الثانوية فما فوق ممن يجدون لديهم ميولاً في العمل بالقطاع السياحي، إلى ضرورة المشاركة والحضور لمثل هذه الملتقيات، للوقوف والتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة والمطروحة، مشيراً إلى أن مثل هذه الملتقيات تعتبر إحدى القنوات التي تنتهجها الهيئة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، للمساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات الباحثين والباحثات عن العمل في قطاع الإيواء السياحي.

وثمن مدير عام مركز تكامل، الجهود التي قام بها منسوبي فرع الهيئة في المنطقة الشرقية للإعداد والتنسيق لهذا الملتقى منوها بمبادرة مركز سايتك في استضافة هذا الملتقى وتفعيل جانب المسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى اعتزاز الهيئة بشركائها في هذا الملتقى وممتدحاً قطاع الإيواء السياحي في المنطقة الشرقية الذي أوفى بالتزاماته تجاه توفير تلك الفرص وتوظيف المواطنين عليها.

ونوه بالوعي الكبير الذي يتمتع به الشباب السعودي حالياً نحو إدراك المستقبل الواعد لقطاع الإيواء السياحي وما لمسته الهيئة من رغبة لدى الكثير من الشباب والشابات العمل في القطاعات السياحة الغنية بفرص العمل، قائلاً: “ما نلمسه في الوقت الحاضر من إقبال الشباب على العمل في القطاع السياحي يبشر بالخير ويعطي مؤشراً قوياً لزيادة مساهمة العنصر الوطني في إدارة وتشغيل قطاع الإيواء بعد أن أوضحت دراسات متعددة أجرتها الهيئة قلة مساهمة العنصر متابعات الخليج 365 في إدارة وتشغيل القطاع عن النسبة التي نتطلع إلى تحقيقها.

من جهته، أوضح المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان، أن النمو المتسارع لقطاعات السياحة والتراث الوطني الذي رصده فرع الهيئة في المنطقة الشرقية، ولد آلاف الفرص الوظيفية المتاحة لشباب الوطن، مضيفاً أن هذا الملتقى وما يعرضه من فرص، ما هو إلا جزء يسير من فرص العمل المتوافرة في القطاع، داعياً المستثمرين وملاك المنشآت السياحية إلى إعطاء الفرصة للشباب السعودي ومنحهم الثقة لإدارة وتشغيل تلك المنشآت، موجهاً شكره لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) على دعمهم لهذا الملتقى.

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