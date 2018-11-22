شكرا لقرائتكم 1.7 مليون طن صادرات وعد الشمال بميناء رأس الخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بلغت صادرات مشروع وعد الشمال الواقعة شمال المملكة عن طريق ميناء رأس الخير منذ بداية تشغيله، 1.7 مليون طن من مادة الفوسفات، عبر 50 سفينة رست على الأرصفة.

ويتم نقل مادة الفوسفات من مشروع وعد الشمال إلى مدينة رأس الخير الصناعية بالسكة الحديدة، ومن ثم يتم نقلها عن طريق السير الناقل إلى منطقة التخزين المخصصة للمشروع داخل ميناء رأس الخير لتكون جاهزة للشحن على السفن عن طريق أرصفة وعد الشمال.

ويضم الميناء 14 رصيفاً بحرياً؛ بما فيها 3 أرصفة مخصصة لمشروع وعد الشمال، التي تم الانتهاء من تنفيذها مطلع عام 2017م وبتكلفة إجمالية تقدّر بـ803 مليون ريال.



ويُعد ميناء رأس الخير من أحدث الموانئ التي تم إنشاؤها بالمملكة تحت مظلة الهيئة العامة للموانئ “موانئ” بتكلفة إنشائية تقدّر بـ 4 مليار ريال، وهو تاسع الموانئ السعودية الذي تم تشغيله فعلياً في عام 2011م.

ويتميز الميناء بموقعه الاستراتيجي وقدرته على القيام بمناولة مختلف أنواع البضائع بكفاءة عالية، والذي يقوم بتوفير خدمات متكاملة لمدينة رأس الخير الصناعية والمناطق المجاورة لها وإيصال منتجاتها التعدينية لمختلف الأسواق العالمية بدقة وكفاءة عاليتين مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة المتبعة بأحدث الموانئ العالمية.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ قد انتهت من تنفيذ الأعمال المخصصة لها بمشروع وعد الشمال قبل انتهاء مدة التسلم بإحدى عشر شهراً، بطول أرصفة لكل منها 275 متراً وبعمق 16 متراً، والتي تم تجهيزها بأحدث المواصفات والمقاييس العالمية.

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