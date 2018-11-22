شكرا لقرائتكم 11 ساعة صعبة على مكة المكرمة .. أمطار وبرد مع غبار ورياح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا الطائف وميسان وبني سعد والهدا والشفا والسيل وهدى الشام والجموم ومدركة ورهاط والكامل تمتد إلى عشيرة والمويه وظلم والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ في تمام الـ11 صباح اليوم الخميس، وتستمر حتى الساعة 10 مساء اليوم نفسه.

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