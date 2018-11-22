الان تتابع الدفاع المدني يحذر مواطني الباحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض ال ركبان:

على ضوء تقرير الهيئة العامه للأرصاد وحماية البيئة و الذي يشير لهطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة بمنطقة الباحة لهذا اليوم الخميس الموافق 22-11-2018.

وقد تُصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة وقد تؤدي الحالة الى جريان السيول فقد دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية لاسيما مع كثرة التنزه في عطلة نهاية الاسبوع والحذر من خطر السيول المنقولة وعدم المخاطرة بقطع الاودية والشعاب أثناء جريانها وعدم الخروج من المنازل في حالات المطر الشديد إلا في حالات الضرورة.

مع ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للإطلاع على جميع اﻻرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.