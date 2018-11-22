الان تتابع تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية بالعاصمة المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أصدرت هيئة الأرصاد، اليوم، تنبيها متقدما، بهطول أمطار رعدية غزيرة إلى متوسطة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة ، قد تؤدي إلى جريان السيول، على منطقة مكة المكرمة.

وشمل التنبيه مناطق مكة المكرمة – الطائف – ميسان – بني سعد – الجموم – الكامل – المويه – الظلم والمناطق المجاورة، على أن يبدأ الإنذار في الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس، وينتهي في العاشرة مساءا.