شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي: امتداد غراس الخير والتنمية بـ65 مشروعاً في الحدود الشمالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة الحدود الشمالية، وتدشينه ووضعه حجر الأساس، لـ65 مشروعاً بأكثر من 10 مليارات ريال هي امتداد لغراس الخير والتنمية لهذا الوطن المعطاء.

أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة الحدود الشمالية، وتدشينه ووضعه حجر الأساس، لـ65 مشروعاً بأكثر من 10 مليارات ريال هي امتداد لغراس الخير والتنمية لهذا الوطن المعطاء.

شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي: امتداد غراس الخير والتنمية بـ65 مشروعاً في الحدود الشمالية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .