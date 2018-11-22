إزالة 25 سورا شيدت على حرم أبراج الضغط العالي بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ جدة

أزالت بلدية طيبة الفرعية بجدة 25 سورا بملحقاتها شيدت على حرم أبراج الضغط العالي بمساحة إجمالية 35 ألف م2، وذلك ضمن جهود أمانة المحافظة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بمختلف أشكالها في جميع الأحياء.

وأوضح رئيس البلدية المهندس فهد المطيري، أن فريق مراقبة التعديات رصد خلال جولاته داخل حدود النطاق، مجموعة من المخالفات اتخذ حيالها الإجراءات النظامية، مشيرا إلى أن الأسوار المزالة فضلا عن مخالفتها بالتعدي على أراض غير مملوكة تشكل خطرا على مستخدميها لوقوعها في منطقة أبراج جهد عال تمنع الأنظمة إحداث أي منشآت أو مساكن في محيطها.

وأكدت الأمانة تواصل جهود البلديات الفرعية الميدانية لمنع المخالفات وإزالة التعديات بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية، مشددة على أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.