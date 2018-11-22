جوازات مكة تخضع 11 ألف طالب وطالبة لنظام البصمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة أخضعت جوازات العاصمة المقدسة 11600 طالب وطالبة بمدارس مكة المكرمة من جنسيات مختلفة أخيرا لتسجيل الخصائص الحيوية «البصمة». وأكد مدير جوازات العاصمة المقدسة العميد عابد الحارثي أن الطلاب والطالبات أنهيت إجراءاتهم خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن إدارة الجوازات وفرت كل الإمكانات اللازمة لاستقبال جميع الطلبة المقيمين وأخذ الخصائص الحيوية لهم وربطها بالحاسب الآلي. وأهاب الحارثي بأولياء أمور الطلاب والطالبات المقيمين بضرورة أخذ موعد مسبق من قبل الخدمات الالكترونية وسرعة تسجيل بيانات أبنائهم لمن بلغ السادسة من عمره. يشار إلى أن إجراءات تسجيل البصمة تأتي في ظل تنسيق الجوازات مع إدارة تعليم المنطقة، من خلال فريق عمل متخصص طيلة أيام الأسبوع، لاستقبال المراجعين وتقديم الخدمة لهم بأسرع وقت ممكن.



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