شكرا لقرائتكم خبر الداخلية سباقة في التحول الرقمي منذ 2009 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجين الأحمدي _ جدة

انطلقت فعاليات ملتقى «التحول الرقمي لوزارة الداخلية في ظل رؤية المملكة 2030» الذي نظمته الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي، وفرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي بجدة أمس الأول، بحضور مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر المشاري، ورئيس فرع الجمعية البدر جنة، والأمين العام للهيئة العميد محمد الهبدان.

وقال المشاري إن بوابة وزارة الداخلية رائدة على مستوى المنطقة في مجال الخدمات والحلول الذكية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية كانت سباقة لإدخال التقنية في جميع معاملاتها، حيث أطلقت تأشيرات الخروج والعودة الكترونيا قبل ما يقارب 10 سنوات، وبالتحديد في 2009، وهو العام نفسه الذي شهد نشر منظومة البصمات وبطاقة الهوية الوطنية الذكية، كما أطلقت منصة أبشر في 2010.

وأضاف أن الخدمات الالكترونية والحلول الذكية تشكل العمود الفقري لحكومات المستقبل، وأسس نجاح سياساتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، مبينا أن المملكة قطعت أشواطا كبيرة في مجال الخدمات الالكترونية وتوظيف الحلول الذكية في النشاطات والتعاملات الحكومية في ظل رؤية 2030.