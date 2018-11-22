ولي العهد يطلع على الاستعداد القتالي والجاهزية العملياتية والتدريبية للقطاع الشمالي .. ويلتقي أسر شهداء الواجب في تبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ تبوك

زار ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمس الأول قاعدة الملك فيصل الجوية في المنطقة الشمالية.

وكان في استقباله لدى وصوله مركز العمليات بالقاعدة قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع وعدد من كبار المسؤولين.

وترأس ولي العهد إيجازا اطلع من خلاله على الاستعداد القتالي والجاهزية العملياتية والتدريبية للقطاع الشمالي من أطقم جوية وفنية وطائرات ومعدات، كما اطلع على أهم منجزات القاعدة الجوية في 1439هـ.

وفي نهاية الإيجاز قدم شكره وتقديره لمنسوبي قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي على ما يقدمونه لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

وغادر ولي العهد منطقة تبوك، وكان في وداعه أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان، وكبار المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية. كما وصل الأمير محمد بن سلمان إلى منطقة الجوف، وكان في استقباله أميرها بدر بن سلطان، ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد، وكبار المسؤولين.

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بعدد من أسر شهداء الواجب في منطقة تبوك، ناقلا لهم تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واعتزازه بما قدمه شهداء الواجب من تضحيات مشرفة وشجاعة في الدفاع عن العقيدة والوطن، وتأكيده على الاهتمام بأسر الشهداء.

وأكد ولي العهد أن التضحيات التي قدمها أبطال قواتنا العسكرية محل فخر واعتزاز الجميع، سائلا الله تعالى أن يتقبل الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

من جانبهم عبر أسر الشهداء عن شكرهم لما يحظون به من رعاية كريمة من القيادة وفخرهم بما قدمه أبناؤهم من تضحيات في سبيل دينهم ووطنهم.

حضر اللقاء الفريق الركن فهد بن تركي، والمستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس الشؤون الخاصة بمكتب وزير الدفاع خالد الريس، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة، وكبار المسؤولين العسكريين في المنطقة الشمالية.