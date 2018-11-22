شاهد.. قرى جنوب المدينة تكتسي بحلة خضراء تجذب المتنزهين

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة تصوير: فهد العنزي اكتست قرى جنوب المدينة المنورة بحلتها الخضراء، وتحولت الأرض إلى مقصد للمتنزهين من أهالي المنطقة وزوارها، حيث الخضرة والمياه التي تجري بين جنبات الأودية، وبين الجبال التي أسرت الناظرين لها، ورسمت لوحة من شلالات المياه، دفعت هواة التصوير لالتقاط الصور. وأصبحت القرى مع حلتها الخضراء مقصدًا للعائلات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. ورصدت عدسة "سبق" مواقع الأعشاب الخضراء في "قرية أحمر والمضيق"، ومشاهد لمياه الأمطار التي شهدتها المنطقة. ]]>

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