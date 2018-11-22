دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة أدهشت التشكلات الجمالية الساحرة التي رسمتها مياه الأمطار في بحيرة البريكة شرق قبة في أقصى الشمال الشرقي لمنطقة القصيم، المتابعين ونالت إعجاب المتنزهين. فبعد تدفق مياه السيول من وادي السهل ووادي الأجردي في بحيرة البريكة التي يحتضنها النفود برماله الذهبية، تداخلت المياه مع الكثبان الرملية؛ فرسمت لوحات طبيعية خلابة شدّت إعجاب المتنزهين ومحبي البر؛ حيث رصد المصور "محمد البهلال" تلك المناظر الطبيعية وخص بها متابعي "سبق". ]]>

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد سحرها من "البريكة".. لوحات مبهرة تعانق النفود وتحتضن الرمال الذهبية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .