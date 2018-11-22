مصرع 5 أطفال وإصابة 18 آخرين في حادث دهس بالصين

محمد بن مسعود - الدمام - لَقِيَ 5 أطفال مصرعهم، وأصيب 18 آخرون من طلاب المدارس بجروح خطيرة، الخميس، بعدما تعرضوا للدهس بسيارة أثناء عبورهم طريقاً في مقاطعة لياونينغ بالصين؛ بحسب وسائل إعلام رسمية.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة التي جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سيارة مسرعة تدهس مجموعة من الطلاب المشاة وراكبي الدراجات الهوائية؛ وفق "سكاي نيوز".

وقال موظفون من مستشفى محلي: إن طفلين وشخصاً بالغاً نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج؛ بينما ألقت الشرطة القبض على السائق.

ووقع الحادث المرعب قبل الظهيرة بالقرب من مدخل مدرسة الأطفال.