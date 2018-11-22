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محمد بن مسعود - الدمام - احتجاجاً على إلغاء رحلة طائرة الخطوط الجوية.. اتهم بسوء السلوك كشف شريط فيديو عن واقعة غريبة، حين أشعل وزير باكستاني النار في حقائبه وملابسه في مطار إسلام أباد الدولي؛ وذلك احتجاجاً على إلغاء رحلة طائرة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، التي كان يسافر على متنها إلى إقليم جيلغيت بلتستان، شمالي البلاد.

وحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فقد قررت المحكمة العليا في باكستان استدعاء وزير السياحة المحلي بإقليم جيلغيت بلتستان المستقل، فيضا حسين، وذلك عقب اتهامه بـ"سوء السلوك".

ونقلت الصحيفة عن بيان صحفي للمحكمة "أن تقارير إعلامية كشفت عن قيام الوزير حسين بإشعال النار في حقائبه وملابسه بمطار إسلام أباد، عقب إلغاء رحلة طائرته بسبب سوء الأحوال الجوية، وأثناء محاولة مسؤولي المطار التحدث مع الوزير، قام بدفع أحد المسؤولين وأسقطه أرضاً".

وتناقلت مواقع التواصل شريط فيديو يظهر فيع الوزير حسين مع أحد مساعديه وهما يقومان بإشعال النار في الحقائب والملابس، بينما يحاول أحد العمال إطفاء النار.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير حسين قوله: "إنه احتج لأن رحلته ألغيت بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما غادرت بقية الرحلات في ميعادها".

جدير بالذكر أن إقليم جيلغيت بلتستان الإداري يقع في أقصى شمال باكستان، ويتمتع الإقليم بحكم ذاتي منذ 1 يوليو 1970.

بالفيديو.. وزير باكستاني يشعل النار في حقائبه بمطار إسلام أباد أيمن حسن الخليج 365 2018-11-22 كشف شريط فيديو عن واقعة غريبة، حين أشعل وزير باكستاني النار في حقائبه وملابسه في مطار إسلام أباد الدولي؛ وذلك احتجاجاً على إلغاء رحلة طائرة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، التي كان يسافر على متنها إلى إقليم جيلغيت بلتستان، شمالي البلاد.

وحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فقد قررت المحكمة العليا في باكستان استدعاء وزير السياحة المحلي بإقليم جيلغيت بلتستان المستقل، فيضا حسين، وذلك عقب اتهامه بـ"سوء السلوك".

ونقلت الصحيفة عن بيان صحفي للمحكمة "أن تقارير إعلامية كشفت عن قيام الوزير حسين بإشعال النار في حقائبه وملابسه بمطار إسلام أباد، عقب إلغاء رحلة طائرته بسبب سوء الأحوال الجوية، وأثناء محاولة مسؤولي المطار التحدث مع الوزير، قام بدفع أحد المسؤولين وأسقطه أرضاً".

وتناقلت مواقع التواصل شريط فيديو يظهر فيع الوزير حسين مع أحد مساعديه وهما يقومان بإشعال النار في الحقائب والملابس، بينما يحاول أحد العمال إطفاء النار.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير حسين قوله: "إنه احتج لأن رحلته ألغيت بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما غادرت بقية الرحلات في ميعادها".

جدير بالذكر أن إقليم جيلغيت بلتستان الإداري يقع في أقصى شمال باكستان، ويتمتع الإقليم بحكم ذاتي منذ 1 يوليو 1970. 22 نوفمبر 2018 - 14 ربيع الأول 1440 10:17 AM احتجاجاً على إلغاء رحلة طائرة الخطوط الجوية.. اتهم بسوء السلوك احتجاجاً على إلغاء رحلة طائرة الخطوط الجوية.. اتهم بسوء السلوك كشف شريط فيديو عن واقعة غريبة، حين أشعل وزير باكستاني النار في حقائبه وملابسه في مطار إسلام أباد الدولي؛ وذلك احتجاجاً على إلغاء رحلة طائرة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، التي كان يسافر على متنها إلى إقليم جيلغيت بلتستان، شمالي البلاد.

وحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فقد قررت المحكمة العليا في باكستان استدعاء وزير السياحة المحلي بإقليم جيلغيت بلتستان المستقل، فيضا حسين، وذلك عقب اتهامه بـ"سوء السلوك".

ونقلت الصحيفة عن بيان صحفي للمحكمة "أن تقارير إعلامية كشفت عن قيام الوزير حسين بإشعال النار في حقائبه وملابسه بمطار إسلام أباد، عقب إلغاء رحلة طائرته بسبب سوء الأحوال الجوية، وأثناء محاولة مسؤولي المطار التحدث مع الوزير، قام بدفع أحد المسؤولين وأسقطه أرضاً".

وتناقلت مواقع التواصل شريط فيديو يظهر فيع الوزير حسين مع أحد مساعديه وهما يقومان بإشعال النار في الحقائب والملابس، بينما يحاول أحد العمال إطفاء النار.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير حسين قوله: "إنه احتج لأن رحلته ألغيت بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما غادرت بقية الرحلات في ميعادها".

جدير بالذكر أن إقليم جيلغيت بلتستان الإداري يقع في أقصى شمال باكستان، ويتمتع الإقليم بحكم ذاتي منذ 1 يوليو 1970.

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المصدر : الخليج 365