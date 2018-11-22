اقتصادي / ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في اليابان بنسبة 4ر1% سنويًا

طوكيو 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسارتفع مؤشر أسعار المستهلك في اليابان خلال أكتوبر الماضي بنسبة 4ر1% سنويًا، وهو ما جاء متفقًا مع التوقعات، بعد ارتفاعه بنسبة 2ر1% خلال سبتمبر الماضي.في الوقت نفسه ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الغذاء الأشد تقلبًا خلال الشهر الماضي بنسبة 1% سنويًا، وهو ما جاء أيضًا متفقًا مع توقعات المحللين ومع مستواه في سبتمبر الماضي. وكانت أسعار الوقود هي صاحبة أعلى ارتفاع حيث زادت بنسبة 4ر4% في حين زادت أسعار الاتصالات بنسبة 9ر1% سنويًا والمنتجات الثقافية بنسبة 4ر1% سنويًا. في الوقت نفسه ارتفع المؤشران العام والأساسي بنسبة 2ر0% شهريا خلال أكتوبر الماضي.// انتهى //10:48ت م0041