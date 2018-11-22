السعودية اليوم / الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر



الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم ، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر يحي عليبي.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية والبرامج الصحية المشتركة بين الجانبين في العديد من الدول خاصة في اليمن.

وأعرب عليبي في تصريح صحفي عن سروره بزيارة المركز ولقاء الدكتور الربيعة، وقال: " عملنا مع المركز منذ عام ولدينا شراكة رائعة في المجال الصحي والعمليات الجراحية ونسعى إلى تطوير هذه الشراكة ".

// انتهى //

10:45ت م

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الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم ، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر يحي عليبي.وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية والبرامج الصحية المشتركة بين الجانبين في العديد من الدول خاصة في اليمن.وأعرب عليبي في تصريح صحفي عن سروره بزيارة المركز ولقاء الدكتور الربيعة، وقال: " عملنا مع المركز منذ عام ولدينا شراكة رائعة في المجال الصحي والعمليات الجراحية ونسعى إلى تطوير هذه الشراكة ".// انتهى //10:45ت م0039

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