السعودية اليوم / اندلاع حريق في موقف للحافلات جنوب شرق لندن

لندن 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واساندلع حريق اليوم في موقف للحافلات جنوب شرق لندن، تسبب في حدوث أضرار بإحدى عشرة حافلة ونحو 60 من أفراد الإطفاء الذين يكافحون لإخماده.وأوضحت إدارة الإطفاء في العاصمة لندن في بيان، أن ثماني شاحنات إطفاء موجودة في موقف الحافلات في فارنبورو هيل بمنطقة أوربينجتون. ولم تذكر الإدارة شيئًا عن وقوع خسائر بشرية جراء الحريق الذي لم يُعرف سببه بعد.// انتهى //10:45ت م0038