السعودية اليوم / وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص تشارك في برنامج "اكتفاء"

عام / وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص تشارك في برنامج "اكتفاء"

الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

تشارك وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في فعاليات ملتقى ومعرض "اكتفاء" السنوي الذي تنظمه أرامكو

وتستعرض الوحدة الدور الذي تضطلع به في عملية التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني عبر دعم التنويع الاقتصادي، وزيادة المكون السعودي في المشتريات الحكومية والخاصة.

يذكر أن برنامج "اكتفاء" لأرامكو السعودية يهدف إلى رفع مستوى المحتوى المحلي في القطاع الصناعي بنسبة 70% مع نهاية العام 2021م، وزيادة معدل التصدير إلى 30%، ومن ثمّ تمكين استدامة الاقتصاد وسلسلة التوريد وقطاع الطاقة، فضلاً عن الإسهام في توفير الآلاف من الوظائف الفنية والمهنية للشباب السعودي.

// انتهى //

10:41ت م

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الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واستشارك وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في فعاليات ملتقى ومعرض "اكتفاء" السنوي الذي تنظمه أرامكو السعودية يومي 26 و 27 نوفمبر الجاري في مسعى لتعزيز وزيادة المحتوى المحلي والدفع باتجاه زيادة الاعتماد على الموردين المحليين بأقصى قدرٍ ممكن.وتستعرض الوحدة الدور الذي تضطلع به في عملية التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني عبر دعم التنويع الاقتصادي، وزيادة المكون السعودي في المشتريات الحكومية والخاصة.يذكر أن برنامج "اكتفاء" لأرامكو السعودية يهدف إلى رفع مستوى المحتوى المحلي في القطاع الصناعي بنسبة 70% مع نهاية العام 2021م، وزيادة معدل التصدير إلى 30%، ومن ثمّ تمكين استدامة الاقتصاد وسلسلة التوريد وقطاع الطاقة، فضلاً عن الإسهام في توفير الآلاف من الوظائف الفنية والمهنية للشباب السعودي.// انتهى //10:41ت م0037

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