السعودية اليوم / 31 طالباً يشاركون في برنامج اكتشاف المهن السياحية بالطائف

الطائف 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسنظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلةً في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية " تكامل " برنامج " اكتشف المهن في الأنشطة السياحية " لطلاب المدارس، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالطائف،وذلك بفندق إنتركونتيننتالوهدف البرنامج الذي استفاد منه 31 طالباً إلى التعريف بالمهن السياحية ، وتحفيزهم على اكتساب المهارات والخبرات في القطاع السياحي لدعم جهود تنمية الموارد البشرية الوطنية المتخصصة في القطاع السياحي .وتخلل البرنامج عرض عن رؤية ومهام مركز (تكامل) ،وعرض لتجارب ناجحة في المجال السياحي ومزايا المهن السياحية ،فضلاً عن غرس ثقافة الخدمة والانضباط والنظام والإتقان .// انتهى //10:40ت م0036