السعودية اليوم / 31 طالباً يشاركون في برنامج اكتشاف المهن السياحية بالطائف

عام / 31 طالباً يشاركون في برنامج اكتشاف المهن السياحية بالطائف
الطائف 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس
نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلةً في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية " تكامل " برنامج " اكتشف المهن في الأنشطة السياحية " لطلاب المدارس، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالطائف،وذلك بفندق إنتركونتيننتال
وهدف البرنامج الذي استفاد منه 31 طالباً إلى التعريف بالمهن السياحية ، وتحفيزهم على اكتساب المهارات والخبرات في القطاع السياحي لدعم جهود تنمية الموارد البشرية الوطنية المتخصصة في القطاع السياحي .
وتخلل البرنامج عرض عن رؤية ومهام مركز (تكامل) ،وعرض لتجارب ناجحة في المجال السياحي ومزايا المهن السياحية ،فضلاً عن غرس ثقافة الخدمة والانضباط والنظام والإتقان .
// انتهى //
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