السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين من محافظتي الخليل و طولكرم

الخليل- طولكرم 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثمانية شبان فلسطينيين من محافظتي الخليل وطولكرم.وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت ، ستة شبان فلسطينيين من بلدة علار شمال محافظة طولكرم بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين من بلدة حلحول شمال الخليل بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.// انتهى //10:34ت م0035