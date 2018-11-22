السعودية اليوم / اهتمامات الصحف اللبنانية

بيروت 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بسقوط الوساطة التي قام بها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل مع الفرقاء المعنيين لإيجاد صيغة حل لعقدة تمثيل بعض القوى السياسية في الحكومة الجديدة مما يشير إلى الأمور متجهة نحو مزيد من التعقيدات والجمود فيما خص الملف الحكومي.ونقلت تأكيد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري في تصريحات صحيفة أدلى بها أمس أن خروج الميليشيات الإيرانية من سوريا سيضمن إعادة الاستقرار لهذا البلد.وأشارت إلى إقتحام قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية أمس مخيم شعفاط في مدينة القدس الشرقية المحتلة تنفيذا من بلدية القدس الإسرئيلية بهدم 16 متجرا فلسطينيا على الشارع الرئيسي للمخيم بحجة البناء غير المرخص.وتحدثت صحف الخميس عن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال اللقاء الذي عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس أمس أن دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية شريكتان في الحرب على التطرف والإرهاب.ولفتت إلى تمكن قوات الجيش الوطني اليمني من تحرير مثلث الملاحيط الاستراتيجي بمحور مران غرب صعدة اقرب الجبهات الى معقل عبد الملك الحوثي فيما حررت بمساندة من مقاتلات التحالف لدعم الشرعية في اليمن مواقع جديدة في مديرية رازح شمال محافظة صعدة.وتطرقت صحف لبنان إلى فرض واشنطن عقوبات على شبكة إيرانية ـ سورية ـ روسية نشطت على مدى سنوات بنقل النفط الإيراني إلى النظام السوري وتحويل الأموال إلى التنظيمات الإرهابية مثل حزب الله وشملت العقوبات إثنين من إداريي المصرف المركزي الإيراني.// انتهـى//10:28ت م0034