السعودية اليوم / لجنة الصداقة السعودية الأذربيجانية بمجلس الشورى تجتمع بسفير أذربيجان



الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

اجتمع عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية

وفي بداية الاجتماع نوه الدكتور الشهري بالعلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان، مشيراً إلى حرص المملكة على تعزيز العلاقات مع جمهورية أذربيجان وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين .

من جانبه أثنى سفير جمهورية أذربيجان على مستوى العلاقات التي تربط المملكة وأذربيجان، مؤكداً أهمية تقوية أواصر التعاون وتبادل الخبرات البرلمانية، من خلال تبادل الزيارات الثنائية .

وتركز الحديث خلال الاستقبال على سبل تطوير وتنمية العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الأذربيجاني وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلسين بما يسهم في توسيع آفاق علاقات التعاون بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة في مختلف المجالات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان .

// انتهى //

10:25ت م

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الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واساجتمع عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأذربيجانية الدكتور فايز بن عبدالله الشهري، بحضور عضو المجلس عضو اللجنة المهندس نبيه بن عبدالمحسن البراهيم، في مقر المجلس بالرياض مع سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين بن شاكر عبدالاييف.وفي بداية الاجتماع نوه الدكتور الشهري بالعلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان، مشيراً إلى حرص المملكة على تعزيز العلاقات مع جمهورية أذربيجان وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين .من جانبه أثنى سفير جمهورية أذربيجان على مستوى العلاقات التي تربط المملكة وأذربيجان، مؤكداً أهمية تقوية أواصر التعاون وتبادل الخبرات البرلمانية، من خلال تبادل الزيارات الثنائية .وتركز الحديث خلال الاستقبال على سبل تطوير وتنمية العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الأذربيجاني وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلسين بما يسهم في توسيع آفاق علاقات التعاون بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة في مختلف المجالات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان .// انتهى //10:25ت م0033

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