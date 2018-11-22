السعودية | “سباهي”: 44 % من مستشفيات وزارة الصحة داخل “المنطقة الحمراء”

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:25 صباحًا, 22 نوفمبر 2018 م

المناطق _ الرياض

كشفت مصادر أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، وضع نحو 44 % من مستشفيات وزارة الصحة داخل «المنطقة الحمراء» (خطر عالي، خطر وشيك)، و34 % في المنطقة الصفراء متوسطة الخطورة، و18 % فقط في المنطقة الخضراء، وهي المنشآت الصحية التي لم تستوف 6 معايير فأكثر من 20 متطلباً أساسياً لسلامة المرضى في برنامج المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى (أمان) للعام 2018.

وبحسب “عكاظ”، تضمن التقييم 227 من مستشفيات وزارة الصحة بين عالية ومتوسطة الخطورة، و51 مستشفى حكوميا قليل الخطورة، وتمثلت المطالب الأساسية الوطنية لسلامة المرضى، بالتحقق من صحة المؤهلات، والتعرف الصحيح على المريض، ولجنة مراقبة العدوى، والإبلاغ عن الأخطاء الدوائية، ونظم إطفاء الحريق، ومخارج الطوارئ، والتبرع بالدم، وغرف العزل.

بالإضافة لمنع الخطأ في مكان الجراحة، والامتيازات السريرية، ونقل الدم الآمن، ومؤهلات فريق التخدير، وسلامة الأدوية الخطرة، والسلامة من الإشعاع، وحصر الحريق والدخان، والجلطات الوريدية، والتخدير المتوسط، وسلامة الأدوية المتشابهة، ونظم الإنذار ضد الحريق، وصيانة الغازات الطبية.