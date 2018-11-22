شكرا لقرائتكم خبر عن أشهرها «الحلوة».. مليون نخلة تنتج 40 ألف طن تمور بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت إحصائيات فرع وزارة البيئة والمياه بمنطقة الجوف أن عدد أشجار النخيل بمنطقة الجوف يبلغ مليون نخلة، تنتج ما 40 ألف طن، وتمثل «حلوة الجوف» الأشهر بين تمور المنطقة والأكثر رواجاً، وتعد رافداً مهماً في اقتصاد منطقة الجوف والتسويق التجاري لسوق التمور.

وتتميز «حلوة الجوف» بمذاقها الرائع، حيث إنها من أفضل التمور وأجودها بعد مرحلة الكنز والحشو، إذ تصبح «مجرشة» أو «مدبسة» كما يسميها سكان المنطقة، ويفضل الأهالي «المنقد» والذي يكون فيه نصف التمرة ناضجًا والآخر غير مكتمل النضوج والمعروف بالبسر، كما تدخل الحلوة في العديد من الصناعات ومن أشهرها «البكيلة» التي تمزج فيها نبتة السمح مع الحلوة، بالإضافة للسمن أو زيت الزيتون، وتدخل الحلوة أيضًا في الصناعات الغذائية الأخرى مثل الحلويات ومعمول التمر والدبس الذي يعد في المصانع أو بأيدي الأسر المنتجة التي تتواجد في المهرجان.

واشتهرت الجوف بإنتاج التمور منذ القدم، وذكر المؤرخون والرحالة الأوروبيون الذين زاروا المنطقة ومنهم الرحالة الإنجليزية الليدي آن بلنت التي مكثت في الجوف عام 1879م بضعة أيام حسب ما ورد في كتاب وادي نفاخ لأمير منطقة الجوف السابق عبدالرحمن السديري حيث تحدثت عن حلوة الجوف.

وذكرت آن بلنت أن منطقة الجوف تنتج أنواعًا مختلفة من التمور، مشيرةً إلى أن النوع المفضل في الأكلات العادية ذو لون أشقر قليلًا قارش وأكثر استدارة من الحلاوة، كما يمكن استخلاص السكر العادي من حلوة الجوف. وتحظى النخلة بمنطقة الجوف بمكانة عالية عند الأهالي خاصة حلوة الجوف وتعد واحدة من أشهر نخيل الجزيرة العربية وأطيبها على الإطلاق. ومنطقة الشمال عمومًا تشتهر بأنواع «الحلا» وهو جمع حلوة، وتحمل في الغالب أسماء بعض المدن والمحافظات لكن تبقى حلوة الجوف هي الأكثر شهرة، وقد ارتبطت بتاريخ منطقة الجوف.