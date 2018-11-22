شكرا لقرائتكم فيديو.. صيغة الشمري تحلل ما بين سطور كلمة ترامب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكدت الكاتبة الصحافية صيغة الشمري، أن كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة تبين ثقل المملكة سياسيًا واقتصاديًا، حيث حذر الأمريكيين من خسارة المملكة؛ لأنها حليف اقتصادي قوي في الشرق الأوسط لواشنطن.

ورأت الشمري في تصريحات إلى قناة 24 السعودية، أن ترامب قال كلمات بين السطور توازي ما قاله بشكل مباشر مثل أن السعودية دولة عظمى وتلعب دورًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي، موضحةً أن الجميع يعرف بكون ما يحرك سياسات الدول هو الاقتصاد وليس العكس.

وتابعت أن جميع الصراعات السياسية في الدول اقتصادية بحتة مهما اختلفت المسميات.

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