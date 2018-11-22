شكرا لقرائتكم على مستوى المملكة.. شهد العمري تنال الذهبية في الشعر الفصيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حصلت الطالبة شهد عامر حمود العمري، من ثانوية حفصة بنت عمر التابعة لمكتب حلي بتعليم القنفذة، على الميدالية الذهبية في التصفية الختامية على مستوى المملكة في البرنامج الوزاري “المهارات الأدبية” فرع الشعر الفصيح للعام الدراسي ١٤٣٩ – ١٤٤٠ والذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة.

وقالت الفائزة شهد عن شعورها: “الحمد لله إذ وفقني لأكتب الشعر، وأقدم من خلاله رسائل تسهم في بناء القيم، أمي وأبي وأسرتي ومعلماتي، وكل من أمسك بساعدي ليخطو بي نحو النجاح والتميز؛ أشكرهم جزيل الشكر، أحسست بأنني استطعت أن أحقق حلمي الذي طالما كنت أتمنى تحقيقه، امتزجت مشاعر الفرح والسعادة بالإنجاز وتحقيق الحلم المنتظر فالحمد لله أولًا وآخرًا”.

الجدير بالذكر أن الدكتورة جواهر الرشود، مديرة النشاط الثقافي والاجتماعي بوزارة التعليم، لقَّبت الطالبة العامري بلقب “عشماوي العصر الحديث”.

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