شكرا لقرائتكم أمير الجوف: تدشين الملك لمشروعات التنمية سيدفع عجلة التطور والنماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - رفع الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تفضله بتدشين مشاريع التنمية في منطقة الجوف والتي شملت العديد من القطاعات الحكومية، ومشاريع الاستثمار والقطاع الخاص.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن هذه المشاريع ستسهم في دفع عجلة التطور والنماء لتحقق بإذن الله، تطلعات ولاة أمرنا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمواطنات وتماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 والتي تشجع على إطلاق المبادرات والبرامج، التي تسهم في نمو واقتصاد الوطن.

ونوه الأمير بدر بن سلطان بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في منطقة الجوف في قضايا حقوقية، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، داعياً الله أن يجعل هذا العمل في موازين أعماله.

كما أعرب عن شكره لولي العهد لحرصه على زيارة عدد من أعيان المنطقة بمنازلهم والالتقاء بهم، داعيًا الله تعالى أن يحفظ لبلادنا قادتها وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار .

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