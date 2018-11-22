"ألعاب خبيثة" تضرب نصف مليون مستخدم لنظام أندرويد

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اخترق مبرمج، يطلق على نفسه اسم "لويز بنتو"، أجهزة أكثر من نصف مليون مستخدم، تعمل بنظام أندرويد، باستخدام كود خبيث، قام بنشره عبر 13 تطبيقاً طوّرها بنفسه.
ووفقاً للباحث الأمني في شركة "إي إس إي تي"، لوكاس ستيفانكو؛ فإن ألعاب "بنتو" الخادعة، جميعها تنتمي لفئة الألعاب -أو ما يشبه الألعاب بتعبير أدق- حيث إن جميعها كانت لا تعمل.
قامت جوجل بحذف هذه الألعاب الخبيثة من على متجر "بلاي ستور"، بعد أن أصابت نحو 560 ألف مستخدم؛ خصوصاً مع دخول لعبتين منهما ضمن قائمة "الأكثر تداولاً" على المتجر؛ وفقاً لتصريحات "سيتفانكو"، التي نقلها موقع "ذا نكست ويب".
يقوم الكود الخبيث، بعد تثبيته على الجهاز، بحذف أيقونة تشغيل اللعبة بشكل تلقائي؛ بحيث يصعب على المستخدم إيجاده.
يمنح التطبيق الخبيث القدرة على التحكم في حركة البيانات على الجهاز المصاب؛ مما يفتح الباب أمام سرقة بيانات المستخدمين وفق "سكاي نيوز".
وتواجه شركة جوجل، المطورة لنظام أندرويد، ضغوطاً متزايدة خلال السنوات الماضية لزيادة تأمين منصتها التشغيلية؛ خصوصاً مع تنامي عدد التطبيقات الخبيثة على متجرها خلال العامين الماضيين.
يشار إلى أن جوجل، أعلنت في يناير الماضي إزالة أكثر من 700 ألف تطبيق خبيث من على متجر "بلاي ستور" خلال عام 2017.
"ألعاب خبيثة" تضرب نصف مليون مستخدم لنظام أندرويدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-22
اخترق مبرمج، يطلق على نفسه اسم "لويز بنتو"، أجهزة أكثر من نصف مليون مستخدم، تعمل بنظام أندرويد، باستخدام كود خبيث، قام بنشره عبر 13 تطبيقاً طوّرها بنفسه.
ووفقاً للباحث الأمني في شركة "إي إس إي تي"، لوكاس ستيفانكو؛ فإن ألعاب "بنتو" الخادعة، جميعها تنتمي لفئة الألعاب -أو ما يشبه الألعاب بتعبير أدق- حيث إن جميعها كانت لا تعمل.
قامت جوجل بحذف هذه الألعاب الخبيثة من على متجر "بلاي ستور"، بعد أن أصابت نحو 560 ألف مستخدم؛ خصوصاً مع دخول لعبتين منهما ضمن قائمة "الأكثر تداولاً" على المتجر؛ وفقاً لتصريحات "سيتفانكو"، التي نقلها موقع "ذا نكست ويب".
يقوم الكود الخبيث، بعد تثبيته على الجهاز، بحذف أيقونة تشغيل اللعبة بشكل تلقائي؛ بحيث يصعب على المستخدم إيجاده.
يمنح التطبيق الخبيث القدرة على التحكم في حركة البيانات على الجهاز المصاب؛ مما يفتح الباب أمام سرقة بيانات المستخدمين وفق "سكاي نيوز".
وتواجه شركة جوجل، المطورة لنظام أندرويد، ضغوطاً متزايدة خلال السنوات الماضية لزيادة تأمين منصتها التشغيلية؛ خصوصاً مع تنامي عدد التطبيقات الخبيثة على متجرها خلال العامين الماضيين.
يشار إلى أن جوجل، أعلنت في يناير الماضي إزالة أكثر من 700 ألف تطبيق خبيث من على متجر "بلاي ستور" خلال عام 2017.
22 نوفمبر 2018 - 14 ربيع الأول 1440
09:34 AM
قامت جوجل بحذف هذه الألعاب الخبيثة من على متجر "بلاي ستور"
اخترق مبرمج، يطلق على نفسه اسم "لويز بنتو"، أجهزة أكثر من نصف مليون مستخدم، تعمل بنظام أندرويد، باستخدام كود خبيث، قام بنشره عبر 13 تطبيقاً طوّرها بنفسه.
ووفقاً للباحث الأمني في شركة "إي إس إي تي"، لوكاس ستيفانكو؛ فإن ألعاب "بنتو" الخادعة، جميعها تنتمي لفئة الألعاب -أو ما يشبه الألعاب بتعبير أدق- حيث إن جميعها كانت لا تعمل.
قامت جوجل بحذف هذه الألعاب الخبيثة من على متجر "بلاي ستور"، بعد أن أصابت نحو 560 ألف مستخدم؛ خصوصاً مع دخول لعبتين منهما ضمن قائمة "الأكثر تداولاً" على المتجر؛ وفقاً لتصريحات "سيتفانكو"، التي نقلها موقع "ذا نكست ويب".
يقوم الكود الخبيث، بعد تثبيته على الجهاز، بحذف أيقونة تشغيل اللعبة بشكل تلقائي؛ بحيث يصعب على المستخدم إيجاده.
يمنح التطبيق الخبيث القدرة على التحكم في حركة البيانات على الجهاز المصاب؛ مما يفتح الباب أمام سرقة بيانات المستخدمين وفق "سكاي نيوز".
وتواجه شركة جوجل، المطورة لنظام أندرويد، ضغوطاً متزايدة خلال السنوات الماضية لزيادة تأمين منصتها التشغيلية؛ خصوصاً مع تنامي عدد التطبيقات الخبيثة على متجرها خلال العامين الماضيين.
يشار إلى أن جوجل، أعلنت في يناير الماضي إزالة أكثر من 700 ألف تطبيق خبيث من على متجر "بلاي ستور" خلال عام 2017.
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المصدر : الخليج 365
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