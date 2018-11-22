عبدالله بن زايد: مفاوضات اليمن المرتقبة خطوة أولى لحل سياسي

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أكد وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، أن المفاوضات اليمنية المرتقبة في السويد تُعد خطوة أولى على طريق الحل السياسي بين الشرعية والمتمردين؛ شريطة أن تتحلى ميليشيات الحوثي بالجدية اللازمة لحل الأزمة.
وقال عبدالله بن زايد: إن تحالف دعم الشرعية في اليمن يعمل بجهد منذ اليوم الأول على إنعاش الحوار السياسي اليمني، وأن أي حل يحتاج لأن يكون مبنياً على أسس سياسية.
وأضاف: "نعمل بجهود مخلصة لتهيئة هذه الأجواء المناسبة؛ لكنها تحتاج إطاراً يمنياً مدعوماً من دول الإقليم ومن الأمم المتحدة التي ندعم جهودها، ونعتقد أن المبعوث الدولي يقوم بجهد بارز في ذلك".
وتابع: "نتطلع إلى محادثات ستوكهولم، قد لا تكون الجولة النهائية لهذه المفاوضات؛ لكن نأمل أن تكون أساساً لمفاوضات أكثر جدية من طرف الحوثي إذا كان جدياً في حل الأزمة اليمنية"؛ وفق "سكاي نيوز".
وقال عبدالله بن زايد: إن موقف تحالف دعم الشرعية، هو الدفاع عن حقوق اليمنيين وحمايتهم، وتقديم أفضل السبل للمعيشة.
وأوضح: "في نهاية الأمر، القضية اليمنية أو أي قضية في العالم يجب أن تُحَل على طاولة المفاوضات؛ أيّ مسعى إقليمي أو دولي هو لتهيئة البيئة المناسبة لإعطاء عناصر الحوار للوصول إلى الغاية المطلوبة. لولا التدخل الإيراني في اليمن؛ لرأينا الأزمة اليمنية منتهية منذ وقت طويل بخسائر أقل، ووضع مستقر لأشقائنا في اليمن".
وتحدّث وزير الخارجية الإماراتي عن إيران قائلاً: "إنها دولة جارة، ودولة تستحق أن تكون مثل أي دولة أخرى ترغب في التنمية وخدمة شعبها؛ لكن القيادة الإيرانية لم تضع في أولوياتها خدمة الشعب الإيراني".
وذكر أنه يعتقد أن إيران يمكن أن تكون شريكاً للمنطقة، وتقدم خدمة لمواطنيها؛ لو نهجت نهجاً يركز على التنمية والسلام والاستقرار، بدلاً من نشر الفوضى في المنطقة.
وقال: "أتمنى أن تكون هناك عقول ترغب في الاستقرار في إيران والمنطقة لتغيير هذا النهج الإيراني".
عبدالله بن زايد: مفاوضات اليمن المرتقبة خطوة أولى لحل سياسيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-22
أكد وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، أن المفاوضات اليمنية المرتقبة في السويد تُعد خطوة أولى على طريق الحل السياسي بين الشرعية والمتمردين؛ شريطة أن تتحلى ميليشيات الحوثي بالجدية اللازمة لحل الأزمة.
وقال عبدالله بن زايد: إن تحالف دعم الشرعية في اليمن يعمل بجهد منذ اليوم الأول على إنعاش الحوار السياسي اليمني، وأن أي حل يحتاج لأن يكون مبنياً على أسس سياسية.
وأضاف: "نعمل بجهود مخلصة لتهيئة هذه الأجواء المناسبة؛ لكنها تحتاج إطاراً يمنياً مدعوماً من دول الإقليم ومن الأمم المتحدة التي ندعم جهودها، ونعتقد أن المبعوث الدولي يقوم بجهد بارز في ذلك".
وتابع: "نتطلع إلى محادثات ستوكهولم، قد لا تكون الجولة النهائية لهذه المفاوضات؛ لكن نأمل أن تكون أساساً لمفاوضات أكثر جدية من طرف الحوثي إذا كان جدياً في حل الأزمة اليمنية"؛ وفق "سكاي نيوز".
وقال عبدالله بن زايد: إن موقف تحالف دعم الشرعية، هو الدفاع عن حقوق اليمنيين وحمايتهم، وتقديم أفضل السبل للمعيشة.
وأوضح: "في نهاية الأمر، القضية اليمنية أو أي قضية في العالم يجب أن تُحَل على طاولة المفاوضات؛ أيّ مسعى إقليمي أو دولي هو لتهيئة البيئة المناسبة لإعطاء عناصر الحوار للوصول إلى الغاية المطلوبة. لولا التدخل الإيراني في اليمن؛ لرأينا الأزمة اليمنية منتهية منذ وقت طويل بخسائر أقل، ووضع مستقر لأشقائنا في اليمن".
وتحدّث وزير الخارجية الإماراتي عن إيران قائلاً: "إنها دولة جارة، ودولة تستحق أن تكون مثل أي دولة أخرى ترغب في التنمية وخدمة شعبها؛ لكن القيادة الإيرانية لم تضع في أولوياتها خدمة الشعب الإيراني".
وذكر أنه يعتقد أن إيران يمكن أن تكون شريكاً للمنطقة، وتقدم خدمة لمواطنيها؛ لو نهجت نهجاً يركز على التنمية والسلام والاستقرار، بدلاً من نشر الفوضى في المنطقة.
وقال: "أتمنى أن تكون هناك عقول ترغب في الاستقرار في إيران والمنطقة لتغيير هذا النهج الإيراني".
22 نوفمبر 2018 - 14 ربيع الأول 1440
09:07 AM
قال: شريطة أن تتحلى ميليشيات الحوثي بالجدية اللازمة لإنهاء الأزمة
أكد وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، أن المفاوضات اليمنية المرتقبة في السويد تُعد خطوة أولى على طريق الحل السياسي بين الشرعية والمتمردين؛ شريطة أن تتحلى ميليشيات الحوثي بالجدية اللازمة لحل الأزمة.
وقال عبدالله بن زايد: إن تحالف دعم الشرعية في اليمن يعمل بجهد منذ اليوم الأول على إنعاش الحوار السياسي اليمني، وأن أي حل يحتاج لأن يكون مبنياً على أسس سياسية.
وأضاف: "نعمل بجهود مخلصة لتهيئة هذه الأجواء المناسبة؛ لكنها تحتاج إطاراً يمنياً مدعوماً من دول الإقليم ومن الأمم المتحدة التي ندعم جهودها، ونعتقد أن المبعوث الدولي يقوم بجهد بارز في ذلك".
وتابع: "نتطلع إلى محادثات ستوكهولم، قد لا تكون الجولة النهائية لهذه المفاوضات؛ لكن نأمل أن تكون أساساً لمفاوضات أكثر جدية من طرف الحوثي إذا كان جدياً في حل الأزمة اليمنية"؛ وفق "سكاي نيوز".
وقال عبدالله بن زايد: إن موقف تحالف دعم الشرعية، هو الدفاع عن حقوق اليمنيين وحمايتهم، وتقديم أفضل السبل للمعيشة.
وأوضح: "في نهاية الأمر، القضية اليمنية أو أي قضية في العالم يجب أن تُحَل على طاولة المفاوضات؛ أيّ مسعى إقليمي أو دولي هو لتهيئة البيئة المناسبة لإعطاء عناصر الحوار للوصول إلى الغاية المطلوبة. لولا التدخل الإيراني في اليمن؛ لرأينا الأزمة اليمنية منتهية منذ وقت طويل بخسائر أقل، ووضع مستقر لأشقائنا في اليمن".
وتحدّث وزير الخارجية الإماراتي عن إيران قائلاً: "إنها دولة جارة، ودولة تستحق أن تكون مثل أي دولة أخرى ترغب في التنمية وخدمة شعبها؛ لكن القيادة الإيرانية لم تضع في أولوياتها خدمة الشعب الإيراني".
وذكر أنه يعتقد أن إيران يمكن أن تكون شريكاً للمنطقة، وتقدم خدمة لمواطنيها؛ لو نهجت نهجاً يركز على التنمية والسلام والاستقرار، بدلاً من نشر الفوضى في المنطقة.
وقال: "أتمنى أن تكون هناك عقول ترغب في الاستقرار في إيران والمنطقة لتغيير هذا النهج الإيراني".
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المصدر : الخليج 365
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